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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 yükselişle 108.614,87 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 yükselişle 108.614,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.412,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,63 yükseldi. Tek kaybettiren sektör endeksi yüzde 0,97 ile madencilik, en çok kazandıran sektör endeksi yüzde 3,02 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yata bir seyirle başlayan ve 106.800 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 108.877,95 puanı gördü. BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 108.614,87 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksi ve ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 110.320 seviyesinin direnç olarak izleneceğini ifade eden analistler, olası geri çekilmelerde ise 106.500 ve 105.000 seviyelerinin destek konumunda bulunacağını dile getirdi.

Muhabir: Murat Birinci

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Anahtar Kelimeler:
BİST 100EkonomiPiyasalar
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