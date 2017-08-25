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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 yükselişle 109.755,14 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 yükselişle 109.755,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 601,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile turizm oldu.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, düşüş eğilimindeki döviz kurları ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla 110.000 puanın üzerini test etti. BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 110.229,95 puanı görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi ve 109.700 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole'da dün başlayan ve bugün devam eden merkez bankaları toplantısında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yaptığı konuşmada para politikasına değinmemesine karşın doların diğer para birimleri karşısındaki düşüşünü hızlandırdığını kaydetti.

Dolar/TL'nin son 8 ayın en düşük seviyesi olan 3,4493'e kadar gerilediğine dikkati çeken analistler, BIST 100 endeksinin de yükselişini devam ettirdiğini ve haftalık bazda yüzde 2,38 değer kazandığını söyledi.

Analistler, gelecek hafta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatilleri nedeniyle Borsa İstanbul'un çarşamba ve cuma günü kapalı olacağını anımsatarak, perşembe günü de öğlene kadar işlem yapılacağını belirtti.

Tatiller nedenle gelecek hafta piyasaların düşük işlem hacmiyle sakin bir seyir izleyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumunda olan 110.320 seviyesinin direnç, 107.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

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