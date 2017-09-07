Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Hakkari Van EDAŞ ekonomi
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 yükselişle 109.742,95 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) -BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 131,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,32 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,29 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Gün içinde 110.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile 109.300-109.800 bandında dengelendi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faiz ve tahvil alım programında değişikliğe gitmediğini belirterek, ECB'nin enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi ve Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının ardından avro/dolar paritesinin dalgalı bir seyir izlediğini, borsalarda ise daha çok iç dinamiklerin etikli olduğunu kaydetti.

Yarın, yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret ve Japonya'da büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 110.530 seviyesinin direnç, 108.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Muhabir: Bekir Gürdamar


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5