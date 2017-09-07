Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) -BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 131,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,32 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,29 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Gün içinde 110.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile 109.300-109.800 bandında dengelendi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faiz ve tahvil alım programında değişikliğe gitmediğini belirterek, ECB'nin enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi ve Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının ardından avro/dolar paritesinin dalgalı bir seyir izlediğini, borsalarda ise daha çok iç dinamiklerin etikli olduğunu kaydetti.

Yarın, yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret ve Japonya'da büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 110.530 seviyesinin direnç, 108.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Muhabir: Bekir Gürdamar





