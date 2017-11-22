Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazancıyla 105.963,60 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 695,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,98 holding endeksi de yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,58 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile ticaret oldu.

Dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyan BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 103.677,37, en yüksek ise 106.145,09 puan arasında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,66 artışla 105.963,60 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya'nın Soçi kentindeki Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye zirvesinden gelen haberler ve döviz kurlarındaki düşüşün pay piyasalarını pozitif etkilediğini bildirdi. Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ve yarın yurt dışında Almanya ve İngiltere'de büyüme ile Avrupa genelindeki Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin direnç, 103.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu