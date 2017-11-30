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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kazancıyla 103.984,39 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kazancıyla 103.984,39 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.642,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,17 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,10 ile inşaat oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisinde 104.260,60 puana kadar çıkmasının ardından günü yüzde 1,60 değer kazancıyla 103.984,39 puandan tamamladı.
Analistler, yarın yurt dışında ABD, Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, 104.500 puanın ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

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