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Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle yarım gün işlem gerçekleştirdiği günü, yüzde 1,11 artışla 94.540,84 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.036,08 puan...

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle yarım gün işlem gerçekleştirdiği günü, yüzde 1,11 artışla 94.540,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.036,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,18 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,91 ile bilişim oldu.

Dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle 13 ayın en düşük seviyesi olan 92.750,94 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü 94.500 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, bayram arifesi olması nedeniyle öğleden sonra yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyeceğini, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısının takip edileceğini kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde işsizlik ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek 95.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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