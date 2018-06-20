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Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 yükselişle 94.551,86 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 yükselişle 94.551,86 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,24 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,99 ile madencilik oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif havanın etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi günü 94.500 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.100 ve 91.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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