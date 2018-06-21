Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 yükselişle 95.057,23 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 505,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,99 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,95 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



Dünya borsalarındaki negatif seyre karşın yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanı ters etmesinin ardından günü 95.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.100 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.