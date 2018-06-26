Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi teknoloji Trabzon Harley-Davidson
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 yükselişle 94.408,19 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 399,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 yükselişle 94.408,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 399,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,84 artarken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,79 ile gıda içecek oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının pozitif etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 95.100 puanın üzerini test ettikten sonra 94.500 puan altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin önemli destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bıst 100 EndeksiBorsaPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5