Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar İ orkestra Piyano Trabzon Doğtas
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 yükselişle 95.954,80 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.546,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 yükselişle 95.954,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.546,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,19, holding endeksi yüzde 1,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,70 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,17 ile kimya petrol plastik oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerileme, Avrupa borsalarındaki pozitif seyir ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 96.187,31 puana kadar yükseldikten sonra 96.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında da ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsa BIST 100 EndeksiPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5