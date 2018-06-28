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Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 yükselişle 96.226,99 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 272,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 yükselişle 96.226,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 272,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,08 artarken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,80 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına karşın yükseliş eğiliminde hareket eden ve 97.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, 96.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yurt içindeki seçimlerin ardından Türk lirası varlıkların gelişen ülke varlıklarından pozitif ayrıştığını belirterek, bu durumun döviz kurlarında gerilemeye borsada ise yükselişlere neden olduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500'ün üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini ve 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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