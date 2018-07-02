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Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 yükselişle 96.773,49 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 253,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 yükselişle 96.773,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 253,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile taş, toprak oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına karşın pozitif ayrışmasını sürdüren BIST 100 endeksi, 97.000 puanın üzerini test etmesinin ardından 96.500'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500'ün destek, 97.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,36 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,36) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 13,98'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,62 artış göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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