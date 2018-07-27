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Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazancıyla 95.584,84 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 767,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazancıyla 95.584,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 767,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi de yüzde 1,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,43 ile gıda, içecek oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 96.000 puan sınırına kadar çıkması sonrasında 95.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon verisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı bu yılın 3'üncü "Enflasyon Raporu"nun, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Avro Bölgesi büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, yatırımcıların karar metnindeki ifadelerden çıkarılacak ipuçlarına odaklanacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın direnç, 95.000 ve 94.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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