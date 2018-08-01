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Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kazancıyla 97.210,57 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 258,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kazancıyla 97.210,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 258,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi de yüzde 1,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,70 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,39 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 97.409,55 puana kadar çıktıktan sonra 97.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, Fed'in bugün yüzde 1,75-2,00 aralığında bulunan politika faizini sabit tutmasının beklendiğini, karar metnindeki eylül toplantısına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Yarın İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildiren analistler, BoE'nin de politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak sonraki aylardaki olası faiz artışları için ipucu verebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500'ün üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün korunacağını belirtti.


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"2015 Ekonomik Beklentileri Ve Sermaye Piyasalarına Etkileri" ToplantısıBıst 100 EndeksiBorsa
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