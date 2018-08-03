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Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kazancıyla 95.610,48 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.067,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kazancıyla 95.610,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.067,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,14, holding endeksi de yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,80 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, beklentilerin altında kalan enflasyon verisi ile yükselişe geçerek 96.064,30 puanı görmesinin ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 97.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.


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