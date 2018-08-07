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Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,11 değer kazancıyla 96.161,04 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.987,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,11 değer kazancıyla 96.161,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.987,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,57, holding endeksi de yüzde 2,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,63 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle gün boyu yükseliş eğiliminde hareket ederek, 96.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının piyasaların odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.600 seviyesinin destek, 97.400 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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