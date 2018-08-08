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Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazancıyla 96.973,85 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 812,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazancıyla 96.973,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 812,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi de yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,08 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile sigorta oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 97.260,43 puana kadar yükseldikten sonra 97.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının Türk lirası varlıkların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtti. Yarın ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.400 seviyesinin direnç, 93.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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