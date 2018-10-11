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Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazancıyla 94.747,53 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 306,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti.Bankacılık...

Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazancıyla 94.747,53 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 306,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,81 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 5,22 ile spor oldu.

Yurt içinde açıklanan ödemeler dengesinin ağustosta beklentilerin üzerinde 2 milyar 592 milyon fazla vermesinin etkisiyle 95.117,23 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 94.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında da ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmaları, Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.


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