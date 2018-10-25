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Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kazancıyla 93.747,65 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.055,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira olarak gerçekleşti.Bankacılık...

Borsa, günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kazancıyla 93.747,65 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.055,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,36 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,21 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle 92.000 puanın altını test eden BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te sabit bırakmasının ardından 93.765,56 puana kadar yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi yurt dışında da ABD büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

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