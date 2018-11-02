Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,88 değer kazancıyla 94.123,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.735,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,43, holding endeksi de yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,88 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,05 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye ve ABD'nin karşılıklı olarak yaptırımları kaldırması sonrasında banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 94.570,59 seviyesine kadar yükseldi ve günü 94.123,02 puandan tamamladı.

Analistler gelecek hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.000 -95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.





- Ekonomistler, ekimde enflasyonun yüzde 1,93 artmasını bekliyor





AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,93 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,15, en yüksek yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,93) göre, bir önceki ay yüzde 24,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 24,34'e gerileyeceğini hesaplanıyor. Enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,30 artış göstermişti.