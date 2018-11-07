Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya tuyo canovate
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama
Yerlileştirme hamlesi
Yerlileştirme hamlesi
Suda tavan fiyat
Suda tavan fiyat

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazancıyla 95.493,30 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 765,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa günü yükselişle tamamladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazancıyla 95.493,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 765,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi de yüzde 0,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,41 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile metal ana sanayi oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarına paralel 96.000 puanın üzerine çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü 95.500 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak şirket bilançolarının, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

ABD Kongresi ara seçimlerinin resmi sonuçlarının, İran'a yönelik yaptırımlar ile ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.300 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1