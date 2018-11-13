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Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kazancıyla 92.708,56 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.263,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa, günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kazancıyla 92.708,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.263,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,67, holding endeksi de yüzde 1,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile ticaret oldu.

Özellikle banka hisse senetlerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 93.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü 92.500 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.200 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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