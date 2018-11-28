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Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 94.070,97 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 554,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık...

Borsa, günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 94.070,97 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 554,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 8,45 ile turizm oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 94.673,35 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 94.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.

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