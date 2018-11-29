Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya İKO Trabzon
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Borsa, günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.054,60 puan artarak 95.125,57 seviyesine çıktı

Borsa, günü yükselişle tamamladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazancıyla 95.125,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.054,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 1,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,23 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,57 ile metal ana sanayi oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşamki açıklamalarının küresel risk iştahını artırmasıyla güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, 95.000-95.500 bandında dengelendi.

Analistler, düşüş eğilimi devam eden döviz kurlarının banka piyasalarının yükselişini desteklediğini belirterek, 5,1334 ile 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL'de 5,10 ve 5,00 desteklerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Bu akşam yayımlanacak Fed'in toplantı tutanakları ve yarın başlayacak G20 Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1