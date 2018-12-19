banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi

Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.478,61 puan ve yüzde 1,62 artarak 92.552,71 puana çıktı

Borsa günü yükselişle tamamladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 değer kazancıyla 92.552,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.478,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,96, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den çekileceklerini açıklaması sonrası Türk lirası varlıklara ilginin arttığını belirterek, döviz kurlarındaki düşüşün desteklediği ulaştırma ve banka hisselerindeki yükselişle BIST 100 endeksinin direnç konumundaki 92.500 üzerinde kapanış yaptığını ifade etti.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yarın da İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 93.400 ve 95.000 seviyelerinin gündeme geleceğini, düşüşlerde ise 90.000 ve 89.300'ün destek konumunda olduğunu dile getirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1