Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazancıyla 91.156,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 459,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,68 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,02 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,78 ile turizm oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.300 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, 91.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililerin gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yarın ise yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.