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Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.405,87 puan ve yüzde 1,47 artarak 96.817,36 puana çıktı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,47 değer kazancıyla 96.817,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.405,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,87, holding endeksi yüzde 1,21 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,96 ile madencilik oldu.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 22 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 97.354,93 puana kadar yükseldikten sonra 96.500-97.000 bandında dengelendi. BIST 100 endeksi böylece yükseliş serisini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıdı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve ABD'de sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 93.400'ün ise destek konumuna geldiğini kaydetti.


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