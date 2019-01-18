Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa food istanbul
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.637,52 puan ve yüzde 1,69 artarak 98.454,88 puana çıktı

Borsa günü yükselişle tamamladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazancıyla 98.454,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.637,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 holding endeksi yüzde 1,60 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,60 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,82 ile madencilik oldu.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 18 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 98.662,21 puana kadar yükseldikten sonra günü 98.454,88 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi böylece yükseliş serisini üst üste 11'inci işlem gününe taşıdı.

Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bıst 100 EndeksiBorsaPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1