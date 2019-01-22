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Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.721,94 puan ve yüzde 1,76 artarak 99.677,11 puana çıktı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 99.677,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.721,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi yüzde 1,09 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına karşın, banka hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi 99.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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