Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,63 değer kazancıyla 101.774,29 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.633,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 3,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 0,68 ile spor oldu.

Döviz kurlarındaki geri çekilmeden bulduğu destekle 31 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 101.774,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü aynı seviyeden tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri ve 1. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.000 seviyesinin direnç, 97.900'ün destek konumuna geldiğini dile getirdi.