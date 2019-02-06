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Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,84 puan ve yüzde 0,13 artarak 102.584,26 puana çıktı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazancıyla 102.584,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,48 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,18 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,36 ile elektrik oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 101.696,85 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü 102.500 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almaya'da sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının takip edileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTPiyasalar
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