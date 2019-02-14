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Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,17 puan ve yüzde 0,48 artarak 102.129,99 puana çıktı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazancıyla 102.129,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 4,32 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Pekin'de devam eden ticaret müzakereleri ve Soçi Zirvesinden gelen açıklamaların pozitif etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi, en yüksek 102.616,62 puanı görmesinin ardından 102.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesinin ve iş gücü istatistikleri verisinin yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

S&P'nin Türkiye'nin "B+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

S&P, 17 Ağustos 2018'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu, yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altı olan "B+" seviyesine düşürürken, görünümünün "durağan" olduğunu açıklamıştı. Değerlendirmenin piyasalar kapandıktan sonra yapılması öngörülüyor.

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