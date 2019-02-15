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Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 585,02 puan ve yüzde 0,57 artarak 102.715,01 puana çıktı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 102.715,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 585,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,93 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 101.200 puanı test etmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla 102.500-103.000 bandından dengelendi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 103.400'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.

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