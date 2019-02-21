Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazancıyla 102.494,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 522,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 6,37 ile iletişim oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan ve 102.893,49 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 102.500 puanın tam altında dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrası piyasalarda etkili olan "Bu yılın sonuna kadar faiz artırımı olmayacağı" fiyatlamalarının, dün yayımlanan Fed toplantı tutanaklar sonrasında da devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarına yatırımcı ilgisinin sürmesini beklediklerini kaydetti.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da büyüme ve Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.