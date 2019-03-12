Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,86 değer kazancıyla 101.721,05 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 870,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile gıda içecek oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 101.500-102.000 bandında dengelendi.

Analistler, bu akşam İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasının takip edileceğini belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç seviyeleri olarak takip edileceğini dile getirdi.

