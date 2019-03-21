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Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,58 puan ve yüzde 0,09 artarak 103.407,79 puana yükseldi

Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 103.407,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,90 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam açıklanan kararları sonrası güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 103.400 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de toptan eşya konut stokları ve 2. el konut satışları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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