Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon 31 food istanbul
Altının gözü zirvede
Altının gözü zirvede
Görevinden ayrıldı
Görevinden ayrıldı
Seçim sonrası piyasalar
Seçim sonrası piyasalar
55 personel alacak
55 personel alacak
Taksit sayısı uyarısı
Taksit sayısı uyarısı

Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 317,10 puan ve yüzde 0,34 artarak 94.101,28 puana yükseldi

Borsa günü yükselişle tamamladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 değer kazancıyla 94.101,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 317,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 7,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 95.117,54 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 94.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bıst 100 EndeksiBorsaPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5