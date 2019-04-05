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Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 446,51 puan ve yüzde 0,45 artarak 98.783,36 puana çıktı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazancıyla 98.783,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 446,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,45 holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile iletişim oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 99.214,08 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 98.500-99.000 bandında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında da ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.300 ve 100.700 seviyelerinin direnç, 97.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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