Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Trabzon Bursa food istanbul
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı

Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 189,41 puan ve yüzde 0,20 artarak 96.142,18 puana çıktı

Borsa günü yükselişle tamamladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazancıyla 96.142,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 189,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,99 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,55 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,25 ile turizm oldu.

Güne düşüşle başlamasına karşın banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle yükselişe geçen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki seyrin yatırımcıların odak noktasında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın destek, 97.200 ve 99.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bıst 100 EndeksiBorsaPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5