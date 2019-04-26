Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazancıyla 94.783,14 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 284,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 95.000 puanı test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94.500-95.000 bandında dengelendi.

Analistler, haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilecek Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, bankanın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metninin güvercin olarak değerlendirilmesinin ardından TCMB Başkanı Murat Çetintaya'nın iletişiminin piyasalar üzerinde etkili olacağını ifade etti.

-Yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündemi takip edilecek

Yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, yurt içinde Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesi'nde büyüme, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Fitch Ratings, 15 Aralık'da Türkiye'nin “BB” seviyesindeki kredi notunu ve “negatif” görünümünü teyit etmişti.



