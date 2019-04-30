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Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 880,47 puan ve yüzde 0,93 artarak 95.415,57 puana çıktı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 95.415,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 880,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 5,35 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile turizm oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıkladığı Enflasyon Raporu'nu ardından 95.730,16 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günü, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler yarın yurt içi, Çin ve Avrupa'da bir çok borsanın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tatil olduğunu belirterek, ABD'de ham petrol stokları, ADP özel sektör istihdam ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Yarın akşam 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTPiyasalar
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