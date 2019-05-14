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Borsa günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1740,40 puan ve yüzde 2,02 artarak 88.022,94 puana çıktı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,02 değer kazancıyla 88.022,94 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1740,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,05, holding endeksi yüzde 1,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,70 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 7,28 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve yurt içinde beklentilerden iyi açıklanan sanayi üretimi verisinden bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 86.000 seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 87.500 puanı da aşarak 88.000 puanın üzerinde günü tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de ve ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde ise 85.500 puanın destek, 89.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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