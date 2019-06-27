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Borsa, günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,93 puan ve yüzde 0,78 artarak 95.573,12 puana çıktı

Borsa, günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 95.573,12 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,13 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan ve gün içinde 96.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, 95.000 puanın üzerinde dengelendi

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesiende enflasyon, İngiltere'de büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.


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