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Borsa, günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 535,88 puan ve yüzde 0,52 artarak 103.373,07 puana çıktı

Borsa, günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla 103.373,07 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 535,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,67 ile metal, eşya, makina oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle 103.526,30 puana kadar yükseldikten sonra, 103.000-103.500 puan bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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