Borsa günün ilk yarısında 110.000 seviyesini test etti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 yükselişle 109.967,47 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.014,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile turizm oldu.

Banka hisselerinde yoğunlaşan alışlarla 110.015,18 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 110.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve 2'inci el konut satışları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Jackson Hole'de bugün başlayacak geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısından gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Borsa İstanbul'daki yabancı takas oranının yüzde 65,92 ile Mayıs 2013'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını ifade eden analistler, yabancı takas oranın daha artması durumunda BIST 100 endeksinde yeni rekorların görülebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 110.320 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getirerek, 107.500 ve 106.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.