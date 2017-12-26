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Borsa, günün ilk yarısında 112.000 puanı aştı

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 112.058,22 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında 112.000 puanı aştı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,26 değer kazancıyla 112.058,22 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 293,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,68 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 112.261,10 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 112.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 111.000 ve 110.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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