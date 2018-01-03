Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya arzu yıldız ekonomi Mustafa Gürses
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

Borsa, günün ilk yarısında 118.000 puanı aştı

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 118.395,13 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa, günün ilk yarısında 118.000 puanı aştı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 118.395,13 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günün ilk yarısını yüzde 0,64 değer kazancıyla 118.275,72 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 751,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,32 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile madencilik oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, açıklanan enflasyon verilerinin ardından 118.395,13 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, kasım ayında yüzde 12,98 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 11,92'ye gerilediğini belirterek, küresel piyasalarda devam eden risk iştahının BIST 100 endeksinin rallisini desteklediğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak ISM imalat sanayi endeksi ve akşam saatlerinde yayımlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 118.300 seviyesinin önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5