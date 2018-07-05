Borsa, günün ilk yarısında 98.000 puanı aştı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 98.549,74 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.319,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi de yüzde 1,01 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,10 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 98.654,07 puanı görmesinin ardından 98.500 seviyesinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat dışı endeksinin takip edileceğini belirterek, saat 21.00'deki ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 97.700 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 99.400 seviyesinin direnç olarak öne çıkacağını dile getiren analistler, 96.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.



