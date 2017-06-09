Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Borsa günün ilk yarısında 99.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,14 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 99.095,17 puandan girdi.

Borsa günün ilk yarısında 99.000 puanı aştı

İSTANBUL (AA) - Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.117,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,98 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,37 ile sigorta oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif havanın etkisiyle güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 98.500 seviyesini aştı.

Analistler, veri gündeminin zayıf olduğunu, dolayısıyla piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığını belirterek, günün ikinci yarısında BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi konumunda olan 99.278,08 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Muhabir: Bekir Gürdamar

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BorsaEkonomi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5