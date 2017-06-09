Borsa günün ilk yarısında 99.000 puanı aştı

İSTANBUL (AA) - Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.117,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,98 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,37 ile sigorta oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif havanın etkisiyle güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 98.500 seviyesini aştı.

Analistler, veri gündeminin zayıf olduğunu, dolayısıyla piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığını belirterek, günün ikinci yarısında BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi konumunda olan 99.278,08 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Muhabir: Bekir Gürdamar

