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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,16 değer kaybederek 93.444,36 puana geriledi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,16 azalışla 93.444,36 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.096,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 10,78 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki negatif görünümün etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi 93.162,16 puana kadar gerilemesinin ardından analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 93.400 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin önemli destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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